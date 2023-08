ABD ve Hollanda’dan Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihinin belirlenmesine destek

ERBİL (K24)

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, Twitter’dan yaptığı açıklamayla Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihini (25 Şubat 2024) belirlemesine destek verdi.

Alina L. Romanowski, “Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın 25 Şubat 2024’ü seçim günü olarak belirlemesini destekliyoruz” dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, “Özgür ve adil seçimler sağlam bir demokrasinin temelidir” ifadelerini kullandı.

Hollanda’nın Erbil Başkonsolosluğu da Twitter’dan yaptığı paylaşımla Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihinin belirlenmesine destek verdi.

Paylaşımda “Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm insanların oy haklarını kullanmalarını sağlamak için özgür, adil ve kapsayıcı seçimleri tam destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, dün Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024’te yapılmasına karar verdiğini belirterek, ilgili tarafları bu yönde görevlendirdiğini ifade etmişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü, belirlenen tarih konusunda tüm siyasi tarafların uzlaştığını vurgulamıştı

