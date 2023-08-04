Politika

Kerkük: Silahlı saldırganlar bir Kürt vatandaşı öldürdü

Kerkük’ün Penca Ali Mahallesi’nde çok sayıda silahlı saldırgan, gece geç saatlerde bir Kürt vatandaşı vurarak öldürdü.
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kürdistan Kerkük Silahlı saldırı Kürt

KERKÜK (K24)

Kerkük polisinden bir kaynağın K24’e verdiği bilgiye göre, Penca Ali Mahallesi’nde çok sayıda silahlı saldırgan Şaxewan Cafer adlı Kürt vatandaşa saldırdı.

Kerküklü Şaxewan Cafer uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre öldürülen kişi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesiydi.

Bu arada K24’e konuşan Cafer’in bir yakını, silahlı kişileri tanıdıklarını söyleyerek, öldürülen kişiyle failler arasında husumet olduğunu ifade etti.

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