Almanya ve İtalya: Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihinin belirlenmesini destekliyoruz

ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihini (25 Şubat 2024) belirlemesine destek verdi.

“Seçimlerin zamanında, özgür, adil ve kapsayıcı bir şekilde yapılması için tüm tarafları sürece yapıcı bir şekilde katılmaya teşvik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

We very much welcome that @IKRPresident has set the date for parliamentary elections in #KRI. We encourage all parties to particpate constructively and make sure that the elections are held on time in a free, fair and inclusive manner. — German Consulate Erbil (@GermanyInKRI) August 4, 2023

İtalya’nın Bağdat Büyükelçiliği de Twitter paylaşımıyla seçim tarihinin belirlenmesini destekledi.

“Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihini (25 Şubat 2024) belirlemesinden memnuniyet duyuyoruz” denilen açıklamada, “Oy hakkı demokrasinin bel kemiğidir ve Kürt halkının sesini duyurması için paha biçilmez bir fırsattır” ifadelerine yer verildi.

We welcome @IKRPresident Nechirvan Barzani’s announcement of Parliamentary elections in the #KRI on 25 Feb. 2024, calls for their free, fair and swift execution. The right to vote is the backbone of democracy & and invaluable occasion for the Kurdish people to express their voice pic.twitter.com/3ObnEK1yNs — Italy in Iraq (@ItalyinIraq) August 4, 2023

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, dün Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024’te yapılmasına karar verdiğini belirterek, ilgili tarafları bu yönde görevlendirdiğini ifade etmişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü, belirlenen tarih konusunda tüm siyasi tarafların uzlaştığını vurgulamıştı.