Politika

Almanya ve İtalya: Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihinin belirlenmesini destekliyoruz

Almanya ve İtalya, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihini belirlemesine yönelik desteğini açıkladı.
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ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihini (25 Şubat 2024) belirlemesine destek verdi.

“Seçimlerin zamanında, özgür, adil ve kapsayıcı bir şekilde yapılması için tüm tarafları sürece yapıcı bir şekilde katılmaya teşvik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İtalya’nın Bağdat Büyükelçiliği de Twitter paylaşımıyla seçim tarihinin belirlenmesini destekledi.

“Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihini (25 Şubat 2024) belirlemesinden memnuniyet duyuyoruz” denilen açıklamada, “Oy hakkı demokrasinin bel kemiğidir ve Kürt halkının sesini duyurması için paha biçilmez bir fırsattır” ifadelerine yer verildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, dün Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024’te yapılmasına karar verdiğini belirterek, ilgili tarafları bu yönde görevlendirdiğini ifade etmişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü, belirlenen tarih konusunda tüm siyasi tarafların uzlaştığını vurgulamıştı.

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