Almanya ve İtalya: Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihinin belirlenmesini destekliyoruz

ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin tarihini (25 Şubat 2024) belirlemesine destek verdi.

“Seçimlerin zamanında, özgür, adil ve kapsayıcı bir şekilde yapılması için tüm tarafları sürece yapıcı bir şekilde katılmaya teşvik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

We very much welcome that @IKRPresident has set the date for parliamentary elections in #KRI. We encourage all parties to particpate constructively and make sure that the elections are held on time in a free, fair and inclusive manner.