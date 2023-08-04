Erdoğan’dan 'yerel seçim' mesajı

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Yerel seçimlerle ilgili olarak şu anda Seçim İşleri Başkanlığımız gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettiriyor” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ki başta şahsım olmak üzere bütün MKYK üyelerim, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Tüm mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.”

PUTİN'İN ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmenin tarihinin henüz netleşmediğini dile getiren Erdoğan, “Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek” dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda Rusya’yla aynı çizgide olduklarından da söz eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de biz bunların naklini yapacağız. Hatta şu anda bile biz Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz.”

"BU YILLARDAN BERİ BU ÜLKELERE YAPILAN ZULMÜN KARŞILIĞIDIR"

Tahıl anlaşması konusunda Fransa’yı da eleştiren Erdoğan, şunları belirtti:

“Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Mali'de yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut. Bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Şu anda altın sevkiyatını, uranyum sevkiyatını tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.”