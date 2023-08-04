Politika

Fransa’dan Kürdistan Parlamentosu seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin açıklama

Fransa’nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Rodolphe Richard, Kürdistan Parlamentosu’nun seçim tarihinin Kürdistan Bölgesi Başkanı tarafından belirlenmesini “tek taraflı bir aşama” olarak değerlendirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Fransa Erbil Kürdistan Parlamentosu Seçim Rodolphe Richard

ERBİL (K24)

Fransa’nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Rodolphe Richard, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Richard, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Parlamentosu seçim tarihini belirlemesini önemli bir karar olarak nitelendirdi.

Açıklamada, “Tüm yetkili makamların ve siyasi partilerin uluslararası normlara uygun olarak işbirliği yapmaları önemlidir” denildi.

Ayrıca Richard, seçim tarihinin belirlenmesini tek taraflı bir aşama olarak da değerlendirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, dün Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024’te yapılmasına karar verdiğini belirterek, ilgili tarafları bu yönde görevlendirdiğini ifade etmişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü, belirlenen tarih konusunda tüm siyasi tarafların uzlaştığını vurgulamıştı.

 

 
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv