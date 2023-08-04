Fransa’dan Kürdistan Parlamentosu seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Fransa’nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Rodolphe Richard, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Richard, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Parlamentosu seçim tarihini belirlemesini önemli bir karar olarak nitelendirdi.

Açıklamada, “Tüm yetkili makamların ve siyasi partilerin uluslararası normlara uygun olarak işbirliği yapmaları önemlidir” denildi.

Ayrıca Richard, seçim tarihinin belirlenmesini tek taraflı bir aşama olarak da değerlendirdi.

Le décret du Président de la Région Autonome du Kurdistan fixant la date des élections au Parlement est une étape-clé. Important que toutes les autorités compétentes et les partis politiques collaborent en vue d'un processus électoral qui respecte les normes internationales. — Rodolphe Richard (@RodolpheR_CGF) August 4, 2023

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, dün Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 25 Şubat 2024’te yapılmasına karar verdiğini belirterek, ilgili tarafları bu yönde görevlendirdiğini ifade etmişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü, belirlenen tarih konusunda tüm siyasi tarafların uzlaştığını vurgulamıştı.