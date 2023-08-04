Politika

İYİ Parti'den CHP'ye yerel seçim resti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, CHP'ye rest çekip durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını ifade ederek, seçime kendi adayları ile gireceklerini ifade etti.
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CHP-İyi parti
CHP-İyi parti
türkiye İYİ Parti CHP Yerel Seçim aday

HABER MERKEZİ

Tekirdağ'da konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, CHP ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüksel, bu durumun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını ifade ederek, partisinin tabanın talebiyle yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini söyledi.

Yüksel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi Genel Başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Prof. Dr. Kürşat Zorlu beyde zaman zaman açıkladı. Biz tabanımızında talebi ile yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu istikamette çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjektür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Ama öncelikle şuanda bütün çalışmalarımız bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel konuşmasında ayrıca bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını söyledi.

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