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Van’da dolu ve sağanak sele neden oldu: Evleri su bastı, buğday tarlaları zarar gördü

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak, sele neden olurken, bazı evleri su bastı, ekili buğday tarlaları büyük zarar gördü.
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kürdistan Van Özalp Saray yağış dolu

HABER MERKEZİ

Öğle saatlerinde  Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Yaklaşık 10 dakika yağan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Özalp'ın Şemsettin ve Aşağı Turgalı mahallerinde sağanak ve dolu, bazı kanalların taşmasına neden oldu.

Beyaza bürünen bahçe ve buğday tarlaları zarar gördü, meralarda hayvan otlatanlar zor anlar yaşadı.

Mahalle Muhtarı Ramazan Yıldırımçakar, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Yıldırımçakar, "Önce şiddetli bir sağanak, ardından dolu yağdı. Her taraf beyaza büründü. Dolunun ardından meydana gelen su baskınları buğday tarlalarına ve kış için biçilen otlara zarar verdi" dedi.

Ayrıca Saray ilçesinin Sırımlı mahallesinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle birçok vatandaş evlerinde mahsur kalırken, 1 büyükbaş hayvan ise telef oldu. 

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