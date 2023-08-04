Politika

Rus muhalif lider Navalny'e 19 yıl hapis cezası

Rus muhalif lider Aleksey Navalny 19 yıl hapis cezasına daha mahkum oldu. 6 ayrı suçlamadan hüküm giyen Navalny'e daha önce de 11 buçuk yıl hapis cezası verilmişti.
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Navalny
Navalny
dünya Aleksey Navalny Rusya muhalif lider

HABER MERKEZİ

Rus muhalif lider Aleksey Navalny, aralarında ülkede aşırı hareketleri finanse etmek ve karışıklık çıkarmanın da bulunduğu suçlardan hüküm giydi.

2020 yılında sinir gazıyla zehirlenen Rus muhalif 2021 yılında Rusya'ya dönmüş, tutuklanarak hapse konulmuştu.

BM, ABD VE FRANSA'DAN CEZAYA TEPKİ

Rus yargısının Navalny'e verdiği ilave 19 yıllık cezaya uluslararası kamuoyu tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Navalny'nin derhal serbest bırakılmasını istedi, ABD ve Fransa kararı eleştirdi.

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