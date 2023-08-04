Rus muhalif lider Navalny'e 19 yıl hapis cezası

Rus muhalif lider Aleksey Navalny 19 yıl hapis cezasına daha mahkum oldu. 6 ayrı suçlamadan hüküm giyen Navalny'e daha önce de 11 buçuk yıl hapis cezası verilmişti.