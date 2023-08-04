Rus muhalif lider Navalny'e 19 yıl hapis cezası
HABER MERKEZİ
Rus muhalif lider Aleksey Navalny, aralarında ülkede aşırı hareketleri finanse etmek ve karışıklık çıkarmanın da bulunduğu suçlardan hüküm giydi.
2020 yılında sinir gazıyla zehirlenen Rus muhalif 2021 yılında Rusya'ya dönmüş, tutuklanarak hapse konulmuştu.
BM, ABD VE FRANSA'DAN CEZAYA TEPKİ
Rus yargısının Navalny'e verdiği ilave 19 yıllık cezaya uluslararası kamuoyu tepki gösterdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Navalny'nin derhal serbest bırakılmasını istedi, ABD ve Fransa kararı eleştirdi.