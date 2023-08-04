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Sivas'ta biri kadın biri erkek iki kişi, vurulmuş halde ölü bulundu

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde biri kadın, biri erkek iki genç, aracın içinde göğüslerinden vurulmuş halde ölü bulundu.
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kürdistan Sivas ceset

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Emirler köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki araçtan şüphelenen köy sakinleri, aracın yanına gittiklerinde aracın içerisindeki iki cesetle karşılaştı. Vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, göğüs kısımlarından vurulan biri kadın iki kişinin öldüklerini tespit etti. Yapılan incelemede cesetlerin Özay Gül (34) ve Selda Karaca'ya (24) ait olduğu anlaşıldı.

Cesetler otopsi yapılmak üzere Yıldızeli Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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