Politika

Nusaybin'de 9 bölgeye 15 gün girişler yasaklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 9 mahallenin kırsalında bulunan bölgeler, özel güvenlik bölgesi ilan edilirken, söz konusu bölgelere girişlerin 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.
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kürdistan Mardin Nusaybin yasak

HABER MERKEZİ

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde 9 mahallenin kırsal bölgelerinin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Uygulamanın 15 gün süreceği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Nusaybin İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde; 04 Ağustos 2023 (Dahil)-18 Ağustos 2023 (Dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.  Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

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