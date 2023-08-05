Politika

Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına uyarı: Lübnan'ı acilen terk edin

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarını Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeye çağırarak, silahlı çatışma bölgelerine yaklaşmamaları konusunda uyardı.
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Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışmalar yaşanıyor (Foto: AFP)
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışmalar yaşanıyor (Foto: AFP)
ortadoğu Suudi Arabistan Lübnan Filistin mülteci kampı

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan vatandaşları silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde bulunmamaları ve buralara yaklaşmamaları konusunda uyarılarak, Lübnan topraklarından acilen ayrılmaları istendi.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistanlıların Lübnan'a seyahat etmesini yasaklayan karara bağlı kalmanın önemi vurgulandı.

Lübnan'daki en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.

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