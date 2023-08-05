Erzurum’da tır askeri araca çarptı: 5 yaralı
HABER MERKEZİ
Eleşkirt-Horasan kara yolu üzerinde seyir halindeki askeri araca, aynı yönde seyreden M.B.S'nin kullandığı tır çarptı.
Kazada tır sürücüsü M.B.S. ile askeri araçta bulunan 1 korucu ve 3 askeri personel hafif yaralandı.
İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 3 askeri personel ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne, korucu ile hafif yaralı tır sürücüsü M.B.S. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif yaralı tır sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Horasan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. (Kaynak: AA)