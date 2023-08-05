Antep: İki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
HABER MERKEZİ
Yeşilkent Mahallesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İrfan P, bıçakla eşinin ailesine saldırdı.
İrfan P, kayınbiraderleri İlhan ve Efdal, kayınvalidesi Fatma, eşinin amcası Mehmet Ali Canalıcı ve kavgayı ayırmak isteyen komşusu Kerim Şentürk'ü yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hastanedeki müdahalelere rağmen komşu Şentürk yaşamını yitirdi.
Bu sırada hastanenin acil servisi önüne gelen aile yakınları ve polis arasında arbede çıktı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastanenin acil servisinde yaklaşık 3 saat hizmet verilmedi.
Polisin müdahalesiyle güvenliğin sağlandığı acil servis hasta alımına başladı.
Saldırgan İrfan P. ile kavgaya karışan ağabeyi Selçuk P. gözaltına alındı. (Kaynak: AA)