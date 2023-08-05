Başkan Barzani, Ürdün heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani, Ürdün Parlamento Başkan Yardımcısı Ahmed Glayla ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Ürdün’ün Bağdat Büyükelçisi ve Erbil Konsolosunun katıldığı görüşmede iki taraf arasındaki ilişkilerin öneminden söz edildi.

Heyet, Ürdün Kralı Abdullah’ın özel selamlarını Başkan Barzani’ye iletti.

Kürdistan Bölgesi’nin birçok alanda gelişmesinden ve büyümesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Ürdün heyeti, Kürdistan Bölgesi’nin bölgedeki istikrarındaki rolünü takdir ettiklerini belirtti.

Heyet ayrıca Kürdistan Bölgesi’nin göçmen politikası ve DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasındaki rolünden de övgüyle bahsetti.

Başkan Barzani ise, Kürdistan halkı ile Ürdün halkı arasındaki tarihi ilişkilere işaret ederek, ölümsüz lider Mele Mustafa Barzani ve Kral Hüseyin arasındaki dostluktan söz etti.

Terörle mücadele konusunda Kürdistan Bölgesi’ne destek veren Ürdün’e teşekkür eden Başkan Barzani, Ürdün Kralı Abdullah’a selamlarını iletti.