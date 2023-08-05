SOHR: Rakka’daki patlamada iki DSG’li hayatını kaybetti
HABER MERKEZİ
SOHR, Rakka’da yola yerleştirilen el yapımı bir patlayıcının patlatıldığını bildirdi.
Patlayıcının infilak etmesi sonucu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) iki savaşçısının hayatını kaybettiği ifade edildi.
Patlayıcının DAİŞ mensuplarınca yerleştirildiğinden şüpheleniliyor.
Gözlemevi, 2023’ün başından bu yana DAİŞ tarafından Özerk Yönetim’in kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen 103 saldırıyı belgeledi.
SOHR’a göre bu saldırılarda 68 kişi hayatını kaybetti.
DSG, 2017’de ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle Rakka’yı DAİŞ’ten kurtardı ancak örgüt, güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.