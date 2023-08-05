Irak’ta elektrik kuleleri hedefte

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Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklıkların etkili olduğu ülkede hükümetin vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştığı bir dönemde, teröristlerin elektrik iletim kulelerini hedef aldığını söyledi.

Son olarak Han Beni Saad bölgesinde Bağdat-Diyala elektrik hattının hedef alındığı belirtildi.

Yahya Resul, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı’nın, saldırılara ilişkin her birimin komutanı, istihbarat subayı ve bölgenin güvenliğinden sorumlu komutanlık hakkında soruşturma başlatılacağını kaydetti.

Saldırıların arkasında olan kişilerin tespit edilerek yakalanacağını belirten Resul, “Ülkenin ekonomi ve kaynaklarına zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Öte yandan Cezire ve Badiye Operasyonlar Komutanlığı, Selahaddin ve Batı Ninova Operasyonlar Komutanlıkları ile bölgedeki elektrik santralleri ve kulelerinin güvenliğini sağlanması için operasyon gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cezire ve Badiye Operasyonlar Komutanı Kesir Abdulrahman Hasan yaptığı açıklamada, “Tüm elektrik kuleleri ve santralleri şu anda güvende. Güvenlik kameraları ve devriyeler sayesinde DAİŞ son saldırıda kuleyi tamamen patlatamadı” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda da Irak’ta DAİŞ tarafından elektrik kuleleri hedef haline gelmişti.