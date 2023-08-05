Politika

Irak’ta elektrik kuleleri hedefte

Irak’ta son dönemde teröristlerce elektrik iletim kulelerin hedef alındığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak elektrik kuleleri

HABER MERKEZİ

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklıkların etkili olduğu ülkede hükümetin vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştığı bir dönemde, teröristlerin elektrik iletim kulelerini hedef aldığını söyledi.

Son olarak Han Beni Saad bölgesinde Bağdat-Diyala elektrik hattının hedef alındığı belirtildi.

Yahya Resul, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı’nın, saldırılara ilişkin her birimin komutanı, istihbarat subayı ve bölgenin güvenliğinden sorumlu komutanlık hakkında soruşturma başlatılacağını kaydetti.

Saldırıların arkasında olan kişilerin tespit edilerek yakalanacağını belirten Resul, “Ülkenin ekonomi ve kaynaklarına zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Öte yandan Cezire ve Badiye Operasyonlar Komutanlığı, Selahaddin ve Batı Ninova Operasyonlar Komutanlıkları ile bölgedeki elektrik santralleri ve kulelerinin güvenliğini sağlanması için operasyon gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cezire ve Badiye Operasyonlar Komutanı Kesir Abdulrahman Hasan yaptığı açıklamada, “Tüm elektrik kuleleri ve santralleri şu anda güvende. Güvenlik kameraları ve devriyeler sayesinde DAİŞ son saldırıda kuleyi tamamen patlatamadı” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda da Irak’ta DAİŞ tarafından elektrik kuleleri hedef haline gelmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv