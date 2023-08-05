Politika

Van’da 2 günlük yasak

Van Valiliği, kentte gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının iki gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
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kürdistan Van Van Valiliği Yasak gösteri ve yürüyüş yasağı

HABER MERKEZİ

Van Valiliği, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile kentte her türlü basın açıklaması, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetleri 05/08/2023 tarihinden geçerli 06/08/2023 tarihleri dahil olmak üzere 2 gün boyunca yasaklanmıştır.”

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