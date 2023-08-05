Van’da 2 günlük yasak

HABER MERKEZİ

Van Valiliği, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile kentte her türlü basın açıklaması, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetleri 05/08/2023 tarihinden geçerli 06/08/2023 tarihleri dahil olmak üzere 2 gün boyunca yasaklanmıştır.”