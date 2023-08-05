Erbil takımı Irak Kupası finali için Bağdat’ta

ERBİL (K24)

Erbil ile Al Quwa Al Jawiya arasında Bağdat’ta Al-Sha'ab Uluslararası Stadyumu’nda oynanacak olan final maçı saat 20.00’de başlayacak.

Erbil ekibini desteklemek için 5 bin dolayında futbolsever otobüslerle Bağdat’a gitti.

Erbil takımı, şimdiye kadar Bağdat takımları dışında hiçbir takımın kazanamadığı kupanın final maçına ilk kez çıkıyor.

Daha önce 8 kez Irak Kupası finalini gören Al Quwa Al Jawiya ise 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Başkent Erbil’de ise Baxi Şar Parkı’nda dev bir ekran kurulacak ve vatandaşlar burada açık havada maçı izleyebilecek.

Erbil Valiliği, tüm vatandaşları takıma destek ve maç coşkusunu birlikte yaşamak için ekranın kurulacağı parka davet etti.