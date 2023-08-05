Ekonomi

Deutsche Bank: Dolarda yıl sonu beklentisini 32 TL

Deutsche Bank, 2023 sonu dolar/TL beklentisini 27’den 32’ye yükseltti.
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türkiye dolar Deutsche Bank

HABER MERKEZİ

28 Mayıs seçiminden önce baskılanan döviz kuru seçimden sonra serbest bırakılmıştı. Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL kuru şu an 27 seviyesinde. Euro kuru da iki ayda 21,4 seviyesinden 30’a yükseldi.

Uluslararası kurumlar da Türkiye’nin politika değişikliğinden dolayı dolar kuru tahminlerini güncelliyor.

Britanya merkezli banka HSBC, 2023 sonu için dolar/TL beklentisini 27’den 29’a, 2024 sonu içinse 32’ye çıkarmıştı.

Deutsche Bank da beklentisini değiştirdi.

Bloomberg’ün aktardığına göre Deutsche Bank, 2023 sonu için dolar/TL beklentisini 27’den 32’ye yükseltti. Bankanın 2024 sonu tahminiyse 35 oldu.

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