Erbil’deki yeni ABD Konsolosluğu’nun inşaatı büyük ölçüde tamamlandı

ERBİL (K24)

ABD Savunma Bakanlığı'nın Kongre’ye sunduğu rapora göre başkent Erbil’deki yeni ABD Konsolosluğu'nda çalışmaların yüzde 85’i tamamlandı.

Rapora göre bina 2024 Temmuz’unda faaliyete geçecek.

Konsolosluk binasının 2022’nin sonunda tamamlanması bekleniyordu. Ancak Covid-19, bazı güvenlik sorunları ve teknik problemler inşaatın zamanında bitmesini engelledi.

6 Temmuz 2018’de inşasına başlanan ve Pirmam yolu üzerinde bulunan bina, 206 bin metrekare alana inşa ediliyor ve ABD’nin en konsolosluğu olacak.