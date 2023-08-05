Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: Yaralılar var
HABER MERKEZİ
Erzincan’a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Erzincan-Erzurum Karayolu Dersim yol ayrımında meydana geldi.
Gazetecilerin, Çevik Kuvvet ekiplerinin ve vatandaşların karıştığı 5 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazıları ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gazetecilerin de hafif sıyrıklarla atlattığı zincirleme trafik kazası sonrası araç trafiği tek şeritten ilerledi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (Kaynak: AA)