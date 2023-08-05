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Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: Yaralılar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ziyaretindeki konvoyda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2’si gazeteci olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
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kürdistan Erzincan tezcan Kemal Kılıçdaroğlu kaza

HABER MERKEZİ

Erzincan’a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Erzincan-Erzurum Karayolu Dersim yol ayrımında meydana geldi.
Gazetecilerin, Çevik Kuvvet ekiplerinin ve vatandaşların karıştığı 5 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gazetecilerin de hafif sıyrıklarla atlattığı zincirleme trafik kazası sonrası araç trafiği tek şeritten ilerledi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (Kaynak: AA)

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