Rusya'dan ABD'ye tahıl anlaşması yanıtı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın anlaşmaya dönmek için paket anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmasını istediğini kaydetti.

Zaharova, "ABD Dışişleri Bakanlığı'ndakiler için bir kez daha tekrar edelim: 'Karadeniz Girişimi' paket anlaşmasının ikinci bölümünün uygulanmasını istiyoruz. Kağıt üzerinde kayıt altına alınan ve BM Genel Sekreteri tarafından tasdik edilen her şey yerine getirilmeli" dedi.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilerin yetersiz görülmesi halinde ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden bir temsilcinin ek açıklama için bakanlığa başvurabileceğinin altını çizdi.

Rusya, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.

Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de, anlaşmaya dönmek için Rusya'yla ilgili bölümün yerine getirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmişti.