Sudani'nin danışmanı: 2 bin 600 Ezidi hala kayıp ve akıbetleri bilinmiyor

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Ezidi İşlerinden Sorumlu Danışmanı Xelef Şingali, Şengal ve kayıp Ezidilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şengal'de binaların temelinin yüzde 80’i evlerinin 75'i yıkıldığını ifade eden Şingali, bunların yeniden inşası için özel bir bütçenin gerekli olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı'nın ofisindeki özel bir heyet aracılığıyla kayıp Ezidilerin bulunması için çalışmaların yapılacağını kaydeden Şingali, "Irak hükümeti Şengal kaymakamını belirlemek için özel bir komite görevlendirecek" dedi.

Sudani'nin danışmanı ayrıca, “Şengal’de bin 500 Ezidi polis olarak işe alınacak, bütçe yönergeleri yayınladıktan sonra, İçişleri Bakanlığı bunun için işe alım formlarını yayınlayacak" şeklinde konuştu.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te başlayan saldırılarda kadın ve çocukların da içinde olduğu binlerce Ezidi Kürt hayatını kaybederken, binlerce kişi de DAİŞ tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan yüzlerce insan köle pazarlarında satıldı, binlercesinin akıbeti hala bilinmiyor.

DAİŞ saldırılarının ardından Şengal ve çevresinde onlarca toplu mezar da bulundu.

Katliamda 5 binden fazla Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı. 2 bin 745 çocuk anne babasız kaldı.

325 binden fazla Ezidi Kürt evlerinden oldu. 135 bin 860 Ezidi Kürdistan Bölgesi’ne sığındı. 189 bin 337 kişi de Kürdistan Bölgesi’nden koparılan bölgelere, 100 bin kişi de farklı ülkelere göç etti.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini Ezidi Soykırımı Günü olarak kabul etti.