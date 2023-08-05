Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi birlikte yaşam kültüründen vazgeçmeyecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün başkent Erbil’de Doğu Süryanilerin Patrikhanesi’nin açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Neçirvan Barzani, Hristiyanların varlığının Kürdistan Bölgesi'ndeki din çeşitliliğe güzellik kattığını ifade ederek, “Bu kültür Kürdistan Bölgesi'nde bir asrı aşkın bir geçmişe sahip ve bu dinsel çeşitlilik her geçen gün güçlenerek devam edecektir” dedi.

Neçirvan Barzani konuşmasına şöyle devam etti:

“2014'te DAİŞ Kürdistan'ın bir bölümünü, Irak'ı ve Suriye'yi işgal edince çok sayıda Hristiyan Kürdistan Bölgesi'ne sığındı. Bu nedenle bugün Erbil ve Kürdistan halkı, saygıdeğer Patrik III. Mar Awa Royal ile birlikte bu kilisenin Kürdistan Bölgesi'nde açılmasından büyük mutluluk duymaktadır. Bu kilisenin Kürdistan Bölgesi'nde ve Irak'ta güven ve birlik duygusunu pekiştirecek bir başka merkez olacağından eminim.”

“Tarihte adı ‘Mezopotamya’ olarak adlandırılan bölgemiz, uygarlığın ve insanlığın gelişmesi için büyük bir merkez ve çeşitli halkların bulunduğu bir bölgeydi” Neçirvan Barzani, “Aslında Mezopotamya çok güzel bir halklar bahçesiydi ama ne yazık ki dış saldırılar sonucunda bölgede büyük bir soykırım meydana geldi ama çok etnisiteli kültür Kürdistan'da kaldı” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Kürdistan Bölgesi'ndeki birlikte yaşam kültürünün çok eski tarihlere dayandığını kaydederek, “Bazı tarihsel liderler tarafından birçok aşamada yenilenmiş ve güçlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, şunları söyledi:

“Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği, istikrarı ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çabaları sayesinde hiçbir kilise veya Hristiyan zarar görmedi. Ninova Ovası'ndaki Hristiyan köy ve kasabalarını korumak ve özgürleştirmek için onlarca Peşmerge hayatını feda etti. Terör örgütü El Kaide'nin saldırıları sonucunda onbinlerce Hristiyan Kürdistan Bölgesi'ne göç etti. Haziran 2014'te DAİŞ'in Ninova vilayetine düzenlediği saldırının ardından 150 bin Hristiyan Kürdistan Bölgesi'ne sığındı. Mültecilerin yüzde 40'ı evlerine dönmedi ve Kürdistan Bölgesi'nde yaşıyor.”

Kürdistan Bölgesi Başkanı, "Ankawa şu anda 86 bin Hristiyan'ın yaşadığı Ortadoğu'nun en büyük Hristiyan şehirlerinden biri. Ankawa, özellikle Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi halkı tarafından saygı görüyor" şeklinde konuştu.