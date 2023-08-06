Politika

Türkiye’den İsveç’e kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Erdoğan'ın maketi ve PKK bayraklarının yer aldığı eyleme tepki gösterdi.
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HABER MERKEZİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Stokholm’de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesine dair Türkiye'yle yapılan anlaşma hatırlatılan açıklamada, "İsveç’in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullanıldı.

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