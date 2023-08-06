Türkiye’den İsveç’e kınama

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Stokholm’de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesine dair Türkiye'yle yapılan anlaşma hatırlatılan açıklamada, "İsveç’in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullanıldı.