Politika

Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna zirvesi: Krizin çözümü için 40 ülke bir araya geldi

Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarının görüşüldüğü ve yaklaşık 40 ülkenin katıldığı toplantı düzenlendi.
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ortadoğu Suudi Arabistan Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

El-İhbariyye kanalında yer alan haberde, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantının dün Cidde'de başladığı belirtildi.

Toplantıya bazı ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleri ve toplantının kaç gün süreceğiyle ilgili detaya yer verilmedi.

Arap medyasında ise 40'a yakın ülkenin katıldığı iki gün süreceği ifade edilen toplantıya Ukrayna'dan bir heyetin katılmasına karşın Rusya'dan katılım gerçekleşmediği haberleri yer aldı.

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