Urfa’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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Urfa - Antep karayolunun Suruç ilçesi bağlantı yolunda, Burhan T.’nin kullandığı otomobil ile Hacı P.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Burhan T. ve Hacı P. ile birlikte Makbule P., Meral P., Leyla P., Fatma Yıldız P. ve Vahit P. yaralandı.

Haber verişmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç ve Urfa merkezdeki hastanelere kaldırdı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Vahit P, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Kaynak: İHA)