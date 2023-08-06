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Urfa’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Urfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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kürdistan Urfa Suruç kaza ölü yaralı

HABER MERKEZİ

Urfa - Antep karayolunun Suruç ilçesi bağlantı yolunda, Burhan T.’nin kullandığı otomobil ile Hacı P.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Burhan T. ve Hacı P. ile birlikte Makbule P., Meral P., Leyla P., Fatma Yıldız P. ve Vahit P. yaralandı.

Haber verişmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç ve Urfa merkezdeki hastanelere kaldırdı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Vahit P, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Kaynak: İHA)

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