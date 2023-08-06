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Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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kürdistan Mardin midyat kavga

HABER MERKEZİ

Olay, dün ilçeye 26 km uzaklıktaki Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında husumetten dolayı bir tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İdris G. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Jandarma olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapatırken geniş güvenlik önlemleri aldı. (Kaynak: İHA)

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