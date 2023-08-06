Erbil ve Bağdat’tan ortak açıklama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah yaptığı açıklamada, dün petrol ve gaz yasa tasarısı için Bağdat’a yaptıkları ziyarette Irak hükümeti yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası bir ortak açıklamanın yapıldığını söyledi.

Açıklamada, hükümet programında önerilen yasal reformlar paketi doğrultusunda Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla petrol ve gaz yasa tasarısının hazırlanması ve tüm tarafların bu ulusal stratejide yer alması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu yasa tasarısının Kürdistan Bölgesi ve tüm vilayetlerdeki petrol üreticilerinin katılımıyla en kısa zamanda hazırlanmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, toplantının olumlu bir havada geçtiği ve tüm tarafların çıkarları doğrultusunda olduğu belirtildi.

Toplantıda şu öneriler üzerinde durulduğu kaydedildi:

1-Konuyla ilgili araştırma yapacak komisyonların kurulması ve daha geniş çaplı toplantıların hazırlanması

2-Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve vilayetlerdeki üreticilerin görüşü doğrultusunda komisyonlarca sunulacak çalışma yazısı temelinde, toplantılarda konuşulan konular ışığında petrol ve gaz yasasının son halinin hazırlanması