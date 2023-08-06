Kürdistan Anti Terör: Axceler’de PKK aracı hedef alındı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör’den yapılan açıklamada, bu sabah saat 09.30 sıralarında Türkiye’ye ait bir İHA’nın PKK mensuplarının içinde bulunduğu bir aracı Axceler yakınlarında hedef aldığı bildirildi.

Saldırıda bir PKK sorumlusunun hayatını kaybettiği, bir PKK mensubunun da yaralandığı kaydedildi.

K24’e bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, sabah saatlerinde Axceler nahiyesinin Çinartu köyü çevresinin bir insansız hava aracıyla (İHA) bombalandığını ve saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu söylemişti.

K24’e konuşan Axceler Nahiyesi Müdürü Hemin Behcet ise dağlık bölgelerde PKK kamplarının olduğunu belirtti.