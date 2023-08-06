Politika

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesi kırsalında bombardıman

Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesine bağlı Axceler nahiyesine bağlı bölgeler SİHA tarafından bombalandı.
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kürdistan Çemçemal bombardıman

ERBİL (K24)

K24’e bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, sabah saatlerinde Axceler nahiyesinin Çinartu köyü çevresinin bir insansız hava aracıyla (İHA) bombalandığını ve saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Axceler Nahiyesi Müdürü Hemin Behcet, “Sabah saatlerinde Çinartu’da yangın çıktığına dair ihbar aldık. Sivil savunma ekipleri ve orman polisiyle bölgeye gittik ve yangın kontrol altına alındı” dedi.

Hemin Behcet, yangının çıkış sebebini bilmediğini çünkü herhangi bir bombardıman sesi duymadığını ancak dağlık bölgelerde PKK kamplarının olduğunu belirtti.

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