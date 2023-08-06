Avrupa ve Körfez ülkelerinden Lübnan'a seyahat uyarısı

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Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da rakip silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar üzerine seyahat uyarılarını güncelledi.

Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçiliği Twitter'da, "Büyükelçilik vatandaşları silahlı çatışmaların olduğu bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Vatandaşlardan da bir an önce Lübnan'ı terk etmelerini istiyor ve Suudilerin Lübnan'a seyahat etmesinin yasaklanması kararına bağlı kalmanın önemine vurgu yapıyor” açıklamasında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, güvenliği korumak için "silahlı çatışma" nedeniyle vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmelerini istediğini duyurdu.

Kuveyt de, Lübnan'daki vatandaşlarına "ihtiyatlı hareket etmeleri ve güvenlik sorunu olan yerlerden uzak durmaları" çağrısında bulundu.

Öte yandan Lübnan'ın geçici başbakanı Necib Mikati, Avrupa ve Körfez ülkelerinin, şiddet olaylarının ardından yeni seyahat uyarıları yayınlaması üzerine, "endişe ya da paniğe" gerek olmadığı açıklaması yaptı.

Mikati ayrıca, Dışişleri ve Göçmenlik Bakanlığı Abdullah Bou Habib'in Lübnan'daki vatandaşların güvenliğini sağlamak için Arap ülkeleriyle iletişim kurmakla görevlendirildiği söylendi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.