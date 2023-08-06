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Göçmenleri taşıyan 2 bot battı: Onlarca kişi kayıp

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında iki göçmen botunun batması sonucu biri kadın, biri çocuk iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 30'dan fazla kişinin kayıp olduğu duyuruldu.
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avrupa göçmen botu İtalya

HABER MERKEZİ

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, gece saatlerinde Lampedusa açıklarında iki göçmen botu battı.

Botlarda bulunan Fildişi Sahili'nden bir kadın ve bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaybolan 30'dan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) ulaştığı kurtarılan kişilerin ifadelerine göre Sahra Altı Afrika'dan göçmenleri taşıyan botlardan birinde 42, diğerinde 48 kişi bulunuyordu.

IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

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