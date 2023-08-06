Pakistan'da tren raydan çıktı: 22 ölü, 100 yaralı

HABER MERKEZİ

Pakistan'da Karaçi-Rawalpindi seferini yapan yolcu treni raydan çıktı.

Sindh eyaletine bağlı Nawabshah şehrindeki Sarhari Tren İstasyonu yakınlarında Hazara Ekspresi'nde çok sayıda vagonun raydan çıkması sonucu yaşanan kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 100 kişinin ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Kazanın ardından çevre hastanelerde acil durum ilan edildi.

Demiryolları Tümen Müfettişi Sukkur Mahmoodur Rahman, tren kazasında 10 vagonun raydan çıktığını doğrularken, Loco Shed Rohri Demiryolu Şirketi’nden olay yerine yardım faaliyetlerini yürütmek için bir trenin geldiğini sözlerine ekledi.

Kaza sonrası olay yerine kurtarma ekipleri ve polis sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.