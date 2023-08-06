Politika

Başbakan Mesrur Barzani'den Kardinal Sako’ya destek mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako ve beraberindeki heyetle görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani Kardinal Louis Sako

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti sayfasından yapılan açıklamaya göre Irak Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako, görüşmede Başbakan Mesrur Barzani’ye, verdiği destek ve karşılamadan dolayı teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi’nde farklı bileşenler arasındaki barışçıl yaşamı takdir etti.

Kardinal Sako’nun Irak Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle azledilmesi kararından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Başbakan, bu yanlışın düzeltilmesi temennisinde bulundu.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman bileşenlerin haklarının korunduğu bir inanç özgürlüğü merkezi olacağını vurgulayarak, bazı sorumsuz taraflarca haksızlığa uğratılan ve etnik temizliğe maruz kalan Hristiyan bileşenlere destek vereceklerini, haklarını savunacaklarını ve demografi değişikliğine karşı duracaklarını ifade etti.

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