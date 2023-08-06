Barbie filmi Kürdistan Bölgesi’nde yasaklanıyor mu?

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Sineması Müdürü Şaxewan Mustafa, Barbie filminin gösteriminin yasaklanmasına dair Kültür Bakanlığı’ndan şu ana kadar kendilerine herhangi bir talimat gelmediğini söyledi.

Şaxewan Mustafa şu sıralar dünya sinemalarında en çok izlenen filmlerin başında gelen Barbie filmine yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Filmin içeriğinin Arap ülkelerinin toplumsal dokusuyla uyuşmadığını ve çocuklar üzerinde olumsuz etki bıraktığını belirten Mustafa, filmdeki bazı sahnelerin söz konusu toplumlar açısından tepki çektiğini ifade etti.

Filmin yasaklanmasıyla ilgili Şaxewan Mustafa, “Kültür ve Gençlik Bakanlığı’ndan gelecek yasaklama talimatı bekliyoruz. Her ne kadar film ticari kategoride yer alıp tanıtımı yapılmış olsa da biz de gösteriminin durdurulması üzerine çalışıyoruz” dedi.

31 Ağustos’ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’da gösterime girmesi beklenen film yasaklanmıştı.

Daha önce de Vietnam ve Filipinler filmin gösterimine yasak getirmişti.