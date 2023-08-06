Politika

AK Parti: İsveç taahhütlerini yerine getirmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz" dedi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
türkiye AK Parti Ömer Çelik İsveç tepki

HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur” diyen Ömer Çelik, şunları kaydetti:

“Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz. İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir. İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz."

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