Flaş iddia: Salah ve De Bruyne Suudi Arabistan’a gidebilir

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Mohamed Salah'ın Liverpool ile sözleşmesi 2025 yazına kadar devam ediyor. Kevin De Bruyne'nin ise 2015 yazında katıldığı Manchester City'deki sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor. Ancak her iki yıldıza da talip çıktı.

The Mirror'ın haberine göre, transfer için büyük harcamalar yapan Suudi Arabistan gözünü Mohamed Salah ile Kevin De Bruyne'ye dikmiş durumda. Suudi Arabistan bu yaz olmasa da önümüzdeki yaz iki büyük hamleyi bitirmek istiyor.

Cristiano Ronaldo, N'Golo Kante, Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez, Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, Marcelo Brozovic ve Jordan Henderson gibi isimler şimdiden Suudi Arabistan'a transfer oldu. Ancak bu hamlelerin artması bekleniyor.

Bir Suudi Arabistan Pro Lig yöneticisi, The Mirror'a şunları söyledi:

"Bu sadece başlangıç. Astronomik bir bütçemiz var ve İngiltere'deki önde gelen oyuncular şimdiden buraya transfer olmak istiyor. Gelecek yıl daha fazla yıldız buraya transfer olacak."