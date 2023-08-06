Spor

Flaş iddia: Salah ve De Bruyne Suudi Arabistan’a gidebilir

Liverpool ile Manchester City'nin yıldızları Mohamed Salah ile Kevin De Bruyne, Suudi Arabistan'a transfer olabilir.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Mohamed Salah Kevin De Bruyne Suudi Arabistan

HABER MERKEZİ

Mohamed Salah'ın Liverpool ile sözleşmesi 2025 yazına kadar devam ediyor. Kevin De Bruyne'nin ise 2015 yazında katıldığı Manchester City'deki sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor. Ancak her iki yıldıza da talip çıktı.

The Mirror'ın haberine göre, transfer için büyük harcamalar yapan Suudi Arabistan gözünü Mohamed Salah ile Kevin De Bruyne'ye dikmiş durumda. Suudi Arabistan bu yaz olmasa da önümüzdeki yaz iki büyük hamleyi bitirmek istiyor.

Cristiano Ronaldo, N'Golo Kante, Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez, Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, Marcelo Brozovic ve Jordan Henderson gibi isimler şimdiden Suudi Arabistan'a transfer oldu. Ancak bu hamlelerin artması bekleniyor.

Bir Suudi Arabistan Pro Lig yöneticisi, The Mirror'a şunları söyledi:

"Bu sadece başlangıç. Astronomik bir bütçemiz var ve İngiltere'deki önde gelen oyuncular şimdiden buraya transfer olmak istiyor. Gelecek yıl daha fazla yıldız buraya transfer olacak."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv