Politika

Taliban 10 yaşından büyük kız çocukların okula gitmesini yasakladı

Afganistan'ın bazı vilayetlerinde Taliban yetkililerinin, üçüncü sınıfın üzerindeki kız öğrencilerin evlerine gönderilmesi için müdürlere talimat verdiği bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Afganistan'da Ağustos 2021'de ülke yönetimini 20 yıl sonra yeniden ele geçiren Taliban, kız çocuklara yönelik yeni bir yasağı duyurdu. 

Afganistan'ın bazı vilayetlerinde, 10 yaşından büyük kız çocukların ilkokul derslerine katılmasının yasaklandığı belirtildi.

BBC'nin Farsça servisinin aktardığına göre Taliban yönetimindeki Eğitim Bakanlığı, kısıtlamayı okul müdürlerine bildirdi.

Taliban, Gazni vilayetindeki okulların ve kısa dönem kursların müdürlerine “10 yaşından büyük hiçbir kız çocuğun ilkokullarda okumasına izin verilmediğini” belirtti. Taliban yetkililerinin, üçüncü sınıfın üzerindeki kız öğrencilerin evlerine gönderilmesi için müdürlere talimat verdiği aktarıldı.

Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinden bu yana kadınlara yönelik baskı artıyor.

Kadınlardan sadece gözlerini gösterecek şekilde giyinmeleri ve 72 kilometreden uzak yerlere seyahat etmeleri halinde bir erkek akrabanın onlara eşlik etmesi isteniyor. Taliban kasım ayında kadınların parklara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına girmelerini de yasaklamıştı.

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