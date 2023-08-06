Politika

Ukrayna: Kırım’a giden kritik köprüleri vurduk

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın önemli güzergahlarından Kırım'a giden Çongar Köprüsü ile Kherson bölgesindeki Geniçersk Köprüsü'nü vurduklarını duyurdu.
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dünya Ukrayna kırım köprüler saldırı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Ofisi, sosyal medya hesabından, Ukrayna ordusunun bugün düzenlediği bazı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Saat 15.00 sularında savunma kuvvetleri, işgalcilerin önemli iletişim güzergahları olan Çongar ve Geniçersk köprülerini vurdu” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Rusya tarafından atanan Kırım yönetimi, Kherson ile Kırım sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen füzeyle vurulduğunu, onarım çalışmalarının başladığını açıkladı.

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