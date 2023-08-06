Peşmerge yetkilisi: Ülkelerin Peşmerge’ye yardımları devam ediyor

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Peşmerge Bakanlığı Ulusal Bilinç ve İletişim Daire Müdürü Tuğgeneral Osman Muhammed, ülkelerin Peşmerge’ye desteği ve Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Peşmerge Güçleri’nin geçmişte de şimdi de görevini yerine getirdiğini belirten Tuğgeneral Osman Muhammed, başta ABD ve Almanya olmak üzere ülkelerin Peşmerge’ye yardım etmeye devam ettiğini belirtti.

“Ülkelerin Peşmerge’ye yardımları devam ediyor” diyen Osman Muhammed, geçtiğimiz hafta Peşmerge Bakanlığı ile Almanya arasında yeni bir anlaşma imzalandığını ifade etti. Osman Muhammed, bu anlaşmayla Almanya’nın Peşmerge’ye silah tedarik edeceğini dile getirdi.

ABD’nin Peşmerge’ye yardımlarına da değinen Osman Muhammed, “ABD’nin yardımları durmaksızın devam ediyor. ABD askeri heyetleri sürekli Peşmerge Bakanlığını ziyaret ediyor” dedi.

70 ve 80 birliklerinin birleştirilmesi ve yeniden örgütlenmesi çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Osman Muhammed, bu sürecin 2026 yılında tamamlanacağını öngördüklerini ifade etti.

Osman Muhammed, Başbakan Mesrur Barzani’nin Peşmerge Bakanlığındaki refom sürecini yakından takip ettiğini vurguladı.

Tuğgeneral Osman Muhammed, “Başkan Barzani Peşmerge’nin koruyucusudur. Irak’ın gücü yetseydi Peşmerge’ye son verirdi” ifadelerini kullandı.