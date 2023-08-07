Genel

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye istanbul beyoğlu silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyir halindeki motosikletli kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş edip uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermezi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen yaralılardan biri müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu.

Olay yerindeki bir otomobile 3 kurşun isabet ettiği belirlendi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv