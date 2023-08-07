K24, Arapların Kerkük'teki seçimlere hile karıştırma girişimini ortaya çıkardı

ERBİL (K24)

Irak il meclisi seçimleri yaklaşırken, Kurdistan24 Arapların, Kerkük'teki seçimlere hile karıştırma girişimini ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, bir ayda Kerkük'teki bir seçmen merkezinde bin 300 kayıtlı kişiden 600'ü Hawice ve diğer ilçelerden nakledilen kayıtlardan oluştu.

Ayrıca son dönemlerde 30 bin kişinin seçmen kaydını kayıtlı olduğu bölgelerden Kerkük il merkezine taşındığı ve sürecin halen bu şekilde devam ettiği öğrenildi.

K24'e konuyla ilgili bilgi veren Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük ve Germiyan Örgütü Başkan Yardımcısı Muhammed Hurşid, böyle bir girişimle manipülasyon ve hile yapılmak istendiğine dikkat çekerek, bu çabalara kuşkuyla baktıklarını ve engellenmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Kerküklü Kürtler, bölge dışından getirilen kişilerin seçmen kaydının yapılması ve 2017’den beri süren demografik değişiklikle ilgili endişelerini dile getiriyor.

Irak il meclisi seçimleri 18 Aralık’ta yapılması kararlaştırılmıştı. Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu, siyasi parti ve ittifakların başvuru süresini 8 Ağustos'a kadar uzatmıştı.