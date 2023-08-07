Ekonomi

Dolar haftaya 27 lira seviyesinde başladı

Cuma günü yatay seyirle 26,96'dan günü tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,00 seviyesinden işlem görüyor.
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HABER MERKEZİ

İstanbul serbest piyasada dolar 27,00 liradan, euro 29,65 liradan haftaya başladı.

Cuma günü doların satış fiyatı 26,96 lira, euronun satış fiyatı ise 29,70 lira olmuştu.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Avrupa borsaları ise şirketlerin karlılıklarına ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle cuma günü pozitif bir seyir izledi.

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