Rusya’dan Ukrayna’ya misilleme

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Rusya pazar günü Ukrayna'nın bazı bölgelerine saldırılar düzenleyerek en az altı kişinin ölümüne yol açtı. Ukrayna, Moskova'nın 70 füze ve İHA fırlattığını açıkladı.

Ukrayna'nın Khmelnytsky bölgesi askeri idaresi başkan yardımcısı Serhiy Tyurin'e göre, Hazar Denizi üzerindeki uçaklardan ateşlenen üç füze dalgası Starokostiantyniv bölgesine yağdı, birkaç binaya zarar verdi ve bir depoda yangın çıkardı.

Yetkililer, saldırının şehrin havaalanını hedef almış olabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uçak motoru üreticisi Motor Sich'in Zaporijya bölgesindeki tesislerinin de saldırıya uğradığını söyledi.

Moskova'nın bombardımanı, Ukrayna'nın cuma günü geç saatlerde Karadeniz'de Kırım yakınlarındaki bir Rus tankerine düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından geldi. Ukrayna aynı günün erken saatlerinde Rusya'nın önemli bir limanını da insansız hava araçlarıyla vurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın sivil bir gemiye yönelik "terörist saldırısı" olarak nitelendirdiği olayı kınadı.

Zaharova "Bu tür barbarca eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz, cevapsız kalmayacaklar, yazarları ve failleri kaçınılmaz olarak cezalandırılacaklar" ifadelerini kullandı.