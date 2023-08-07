Politika

İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 4 asker öldü, 4 yaralı

İsrail’in Şam yakınlarındaki bazı noktalara yönelik düzenlediği hava saldırısında 4 Suriye askeri öldü, 4 asker de yaralandı.
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suriye israil şam Suriye saldırı

HABER MERKEZİ

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail gece saatlerinde Şam’a yönelik saldırısı düzenledi. 

Saldırıların Golan yönünden Şam kenti yakınlarındaki bazı noktaları hedef aldığı kaydedildi.

Hava savunma sistemleriyle çoğu füzelerin düşürüldüğü belirtilirken, hava saldırısında 4 Suriye askerinin öldüğü, 4 askerin de yaralandığını aktarıldı. 

Saldırılar sonucu maddi hasarın da meydana geldiği belirtildi.

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