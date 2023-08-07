İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 4 asker öldü, 4 yaralı
HABER MERKEZİ
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail gece saatlerinde Şam’a yönelik saldırısı düzenledi.
Saldırıların Golan yönünden Şam kenti yakınlarındaki bazı noktaları hedef aldığı kaydedildi.
Hava savunma sistemleriyle çoğu füzelerin düşürüldüğü belirtilirken, hava saldırısında 4 Suriye askerinin öldüğü, 4 askerin de yaralandığını aktarıldı.
Saldırılar sonucu maddi hasarın da meydana geldiği belirtildi.