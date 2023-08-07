Politika

PKK’nin yola tuzakladığı bomba patladı: 1 Peşmerge yaralı

PKK mensuplarının Dereluk’ta yol döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmerge yaralandı.
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kürdistan PKK Peşmerge Güçleri

DUHOK (K24)

K24’ün bölgedeki Peşmerge kaynağından edindiği bilgiye göre, Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Dereluk kasabası yakınlarında, PKK tarafından Peşmerge’nin geçiş yoluna döşenen bomba patladı.

Kaynak, bölgede kurdukları iki kontrol noktası arasındaki yola PKK’lilerce dün akşam TNT türü patlayıcı yerleştirildiğini söyledi.

Patlama sonucu bir Peşmerge’nin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi sınırlarında, PKK ile Türk ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle boşaltılan 800’den fazla köy yeniden inşa edilemiyor.

PKK mensuplarının bölgede tuzakladığı bombalar nedeniyle birçok kez Peşmergeler ve siviller zarar görüyor.

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