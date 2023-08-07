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Futbol tutkusu ‘en tehlikeli 100 kaçak’ listesindeki firariyi yakalattı

Yıllarca kaçak hayatı yaşayan İtalyan mafya hükümlüsü Vincenzo La Porta, taraftarı olduğu Napoli'nin şampiyonluğunu kutlarken çekilen fotoğrafı yüzünden yakalandı.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
avrupa Vincenzo La Porta futbol firari

HABER MERKEZİ

İtalya'da “en tehlikeli 100 kaçak” listesinde olan ve 11 yıldır aranan Vincenzo La Porta, futbol aşkı yüzünden yakalandı.

Yıllardır gizlediği kimliği, taraftarı olduğu Napoli şampiyon olunca, yaptığı kutlamada ortaya çıktı.

60 yaşındaki La Porta, Yunanistan’ın Korfu adasında bir restoranda kutlama sırasında çekilen fotoğrafı sayesinde teşhis edildi.

La Porta, Napoli atkısı ve şapkasıyla görüldü.

Yunanistan'da kaçak hayatı süren La Porta'nın İtalya'ya iade edilerek 14 yıl hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

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