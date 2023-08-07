Kürdistan Bölgesi’nde üretilen 120 ton patates BAE’ye ihraç edildi

ERBİL (K24)

Bugün Kürdistan Bölgesi’ndeki patates üreticisi firma ile BAE’den bir firma arasında 5 bin ton patates ihracatı için anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında bugün 120 ton patates beş konteyner içinde BAE’ye gönderildi. İhraç edilen ürünler, BAE’den diğer Körfez ülkelerine pazarlanacak.

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hiwa Ali K24’e yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında haftalık 500 ton patatesin BAE’ye ihraç edileceğini söyledi.

Hiwa Ali, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin desteğiyle 31 Temmuz’da da 300 ton patatesin Körfez ülkelerine ihraç edildiğini anımsatarak, gönderilen 8 konteynerden 3’ünün Umman’a, 5’inin de BAE’ye satıldığını kaydetti.

Bu yıl Kürdistan Bölgesi’ndeki çiftçilerin 650 bin ton patates ürettiğini ve önümüzdeki haftalarda bu miktarın artacağını belirten Ali, bu ürünlerin 100-150 tonunun cips ve kızartma patates gibi ürünlere dönüştürüleceğini ifade etti.

Bundan 14 yıl önce Kürdistan Bölgesi’nde üretilen patates miktarının sadece 60 ton olduğunu söyleyen Hiwa Ali, bugün üretimin 600 bin tonu geçtiğini ve gelirinin de 500 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

ERBİL VALİSİ: 550 BİN TON PATATES İHRAÇ EDEBİLİRİZ

İmza töreninde konuşan Erbil Valisi Omed Xoşnaw, birkaç yıl önce üretilen patateslerin Erbil vilayetinin bile ihtiyacını karşılamaya yetmediğini ancak bugün Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin desteğiyle ihracatçı konuma gelindiğini ifade etti.

Vali Xoşnaw, iç talebin 100 bin ton dolayında olduğunu belirterek, “Yani çiftçinin ürettiği 550 bin ton patatesi dışarıya ihraç edebiliriz ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti bu anlamda her türlü kolaylığı sağlayacaktır” dedi.