DAİŞ’ten kadınlara kıyafet tehdidi: İnfaz ederiz

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), pazar günü (6 Ağustos) DAİŞ hücrelerinin Deyr ez-Zor'da kadınları tehdit eden broşürler astığını bildirdi.

Örgüt mensupları, El-Tayana kasabasına "İslami kıyafet kurallarına uymadıkları için" kasabadaki kadınları infaz etmekle tehdit eden broşürler astı.

DAİŞ üyeleri 1 Temmuz’da da kentin El-Şahil kasabasına kadınları "İslami kıyafet kurallarına uymaya çağıran" broşürler asmıştı.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon, Mart 2019'da DAİŞ'in Suriye'de yenilgisini ilan etmesine rağmen, örgütün DSG’nin daha önce kurtardığı bölgelerdeki faaliyetleri devam ediyor. DAİŞ hücreleri özellikle Deyr ez-Zor'da aktif.

DAİŞ hücreleri geçmişte de Deyr ez-Zor'da halkı DSG veya yerel yönetimle çalışmamaları konusunda uyaran ve onları hedef almakla tehdit eden broşürler dağıtmıştı.